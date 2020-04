Oul, alimentul cel mai bine echilibrat în proteine Oul contine toti cei opt aminoacizi esentiali. Acesta este alimentul cel mai bine echilibrat in proteine. In ou se gasesc toate substantele necesare dezvoltarii copiilor si adolescentilor, precum si mentinerii starii de sanatate a adultilor. Pe langa proteine de inalta calitate, oul contine vitamine (A, B, D si E), minerale (fosfor, calciu si fier) si oligoelemente. Ce face bun Proteinele din ou sunt mai bine folosite de organism decat proteinele din carne. Acest lucru se intampla datorita bogatiei oului in saruri minerale si vitamine. Oul, sursa alimentara de vitamina D Oul este una din putinele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

