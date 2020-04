OUG privind prelungirea mandatelor aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial Ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din acest an a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul a aprobat in ultima sedinta Ordonanta de urgenta nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016 - 2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

