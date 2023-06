Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei critica ordonanta prin care Guvernul vrea sa scada preturile la alimentele de baza. Institutia avertizeaza ca unele preturi ar putea creste, iar unele produse ar putea sa nu mai ajunga in magazine.

- StartupCafe.ro a discutat cu reprezentanți ai fermierilor, procesatorilor și comercianților mici la ce efecte se așteapta, pentru afacerile lor, ca urmare a schemei guvernamentale de plafonare a adaosului comercial la 20% pentru magazine și procesatori, la anumite alimente, sub amenințarea amenzilor…

- In aceasta dimineata, Ministerul Agriculturii supune spre consultare publica un proiect de ordonanta de urgenta care prevede limitarea, pentru o perioada de trei luni, la 20% a adaosului comercial practicat de marile lanturi alimentare la un numar de 14 produse de baza, spun surse guvernamentale. Intre…

- Guvernul pregatește actul normativ care va limita adaosul comercial practicat de marile lanțuri alimentare la un numar de 14 produse alimentare de baza. Documentul va fi pus in transparența luni dimineața și se aplica pentru trei luni, au declarat pentru TVR INFO surse guvernamentale.

- Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro ca actul normativ pentru limitarea adaosului comercial la alimentele de baza va fi pus in transparența maine dimineața, iar masurile se vor aplica pentru o perioada de 3 luni.

- Guvernul i-a chemat pe reprezentanții supermarketurilor la discuții. Scopul ar fi sa-i convinga sa renunțe la o parte din adaosul comercial pentru alimentele de baza, precum carnea, painea, uleiul, faina, lactatele și laptele.Ministrul Economiei, Radu Oprea, a explicat la ce alimente planuiesc guvernanții…

- Guvernul se reunește astazi in ședința pentru a adopta mai multe masuri in vederea incheierii anului școlar in contextul grevei profesorilor. Pe agenda ședinței se va afla și ultima oferta facuta sindicatelor din Educație, dupa negocierile de ieri cu Executivul.

- Guvernul maghiar a publicat un nou decret privind reducerile obligatorii de preturi din marile supermarketuri. Noul decret privind reducerile obligatorii de preturi de la 1 iunie a fost publicat de Guvernul din Ungaria. Acesta a indicat categoriile de produse in care vor o reducere de preturi si a indicat…