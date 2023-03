Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei trebuie sa prezinte public o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu, in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, cu recomandarile Comisiei de la Venetia si cu opiniile specialistilor in drept, afirma presedintele Camerei Deputatilor, liderul…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care se instituie contributia de solidaritate pentru societatile care au activitate privind extractia titeiului, gazelor naturale, huilei, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute pentru rafinarea petrolului, introducand…

- Amendamentele votate miercuri in Camera Deputatilor contributia de solidaritate incalca principiile Constitutiei Romaniei, au transmis miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, reprezentantii OMV Petrom, aceștia spunand ca planurile lor de investiții depinde de un regim fiscal predictibil.„Proiectul de lege…

- Este vorba de un amendament prin care se introduc no iactivitați la calculul de 75 la suta din cifra de afaceri a companiilor care vor plati taxa de sol. Mai exact se introduce și fabricarea produselor prin prelucrarea petrolului, anunța Realitatea PLUS.Specialiștii susțin ca OMV Petrom va trebui sa-și…

- Camera Deputaților a votat legea care obliga OMV Petrom sa plateasca taxa de solidaritate. Politicul a gasit soluția de a obliga OMV Petrom sa plateasca taxa de solidaritate. Mai intai Guvernul a dat o ordonanța privind contribuția de solidaritate de 60% pe ″profiturile excesive″ ale companiilor din…

- Parlamentarii au adoptat, in Camera Deputaților, un amendament prin care vor forța OMV sa plateasca contribuția de solidaritate. Astfel, strict in baza situațiilor financiare din anul precedent, companiile care nu au obținut minimum 75% din cifra de afaceri din activitați vizate de contribuția de solidaritate…

- Aceasta suma suplimentara stabilita de catre Antifrauda vine in contextul unui control prelungit derulat de catre ANAF la OMV Petrom, pentru strangerea de informatii referitoare la taxa de solidaritate introdusa in sectorul energetic in baza unui regulament european, taxa despre care compania a transmis…

- Contributia OMV Petrom la bugetul de stat al Romaniei a crescut anul trecut cu sapte miliarde lei, de la 12 miliarde lei in 2021 la peste 19 miliarde lei, impozitarea specifica industriei depasind 7,3 miliarde lei, conform datelor prezentate joi, intr-o conferinta de presa, de directorul financiar…