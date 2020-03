Stiri pe aceeasi tema

- OUG privind amanarea plații ratelor a fost publicata in Monitorul Oficial, luni seara. In ce condiții vor fi pasuiți cei care nu mai pot plati datoriile la banci Perioada maxima de creditare prevazuta in reglementarile creditorilor poate fi depasita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiei…

- Ordonanța privind eșalonarea ratelor, retrasa de la publicare. Cițu susține ca va fi corectata, nu anulata! Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca Ordonanța care amana plata ratelor pana la 9 luni nu este retrasa, in ciuda unui document oficial care arata acest…

- "Retragerea de la publicare a ordonanței privind amanarea ratelor: o noua dovada de prostie și haos in care acest Guvern arunca romanii și firmele romanești! Toata lumea a așteptat de la Guvern masuri concrete, ferme și rapide. De aceea au fost investiți de Parlament. Daca nu sunt in stare,…

- Persoanele fizice trebuie sa aiba veniturile afectate direct sau indirect de pandemie, iar IMM trebuie sa aiba activitatea afectata de deciziile autoritaților, arata sursele Profit.ro. Legea se aplica pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate și intreprinderile mici și mijlocii. Se introduce…

- Suciu (BNR): “In perioada imediat urmatoare, dobanzile sunt scazute, daca cineva poate plati ratele, nu e in avantajul sau sa le amane.” Citu: “Amanarea ratelor nu inseamna iertare” Amanarea la plata a ratelor la banci nu este in avantajul persoanei fizice sau juridice, daca…

- Amanarea ratelor se va face pe o perioada mai mare decat starea de urgenta, mai aproape de sase luni, iar toti clientii care solicita acest lucru nu vor avea probleme birocratice, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Pregatim o solutie pentru ratele romanilor.…

- Bucuresti, 16.03.2020 – Pe fondul crizei epidemiologice cu COVID-19, CEC Bank, instituția financiara cu cea mai lunga tradiție și cea mai extinsa rețea din Romania, anunța ca este pregatita sa susțina amanarea pentru 30 de zile a plații ratelor la creditele acordate persoanelor fizice. Masura se aplica…

- Romanian Business Leaders (RBL) propune Guvernului și Bancii Naționale câteva masuri pe care antreprenorii și șefii de companii din România le considera vitale pentru ca mediul de afaceri sa depașeasca șocul economic pe care îl provoaca pandemia COVID-19. Printre propuneri se afla…