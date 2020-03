OUG privind amanarea plații ratelor a fost publicata in Monitorul Oficial, luni seara. In ce condiții vor fi pasuiți cei care nu mai pot plati datoriile la banci Perioada maxima de creditare prevazuta in reglementarile creditorilor poate fi depasita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiei de plata, potrivit Ordonantei referitoare la suspendarea rambursarii ratelor, publicata luni seara in Monitorul Oficial. Obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane se suspendă la cererea…