Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care au de sustinut examene nationale, in acest an, trebuie sa se astepte la o adaptare a gradului de dificultate a subiectelor. Cimpeanu a numit invatamantul online impus de pandemie drept ”o adevarata catastrofa educationala”. Fii…

- Ministrul Educației: invațamantul universitar cu frecvența se va putea desfașura și online. OUG, miercuri la Guvern Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura, intr-o anumita pondere, si online.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat la Congresul Studentilor din Romania, organizat la Palatul Parlamentului de Uniunea Studentilor din Romania.ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura, intr-o anumita pondere, si online.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat sambata, 21 mai, ca Guvernul va adopta miercuri, 25 mai, ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat predarea in facultați sa se poata face si online , cu o pondere diferita in funcție de domeniu. „Sunt sigur ca miercuri, in sedinta de Guvern,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, le raspunde studentilor nemultumiti ca, dupa ce luni de zile au invatat online, sunt acum nevoiti sa mearga fizic la scoala si se confrunta cu dificultati financiare in a-si asigura cazarea in centrele universitare. Cimpeanu anunta ca din anul universitar viitor…

- Un senator USR a lansat un atac dur asupra ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, dupa ce acesta a declarat luni seara tranșant ca fara stare de alerta nu se mai fac cursuri online in școli și universitați. Ministrul Educației a spus ca facultațile nu vor mai putea organiza cursuri online. Acest lucru…