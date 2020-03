Stiri pe aceeasi tema

- Executivul este pregatit ca joi sa dea o ordonanta de urgenta care permite amanarea platii ratelor la banca atat pentru persoane fizice, cat si pentru firme, pentru o perioada maxima de noua luni, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. ‘Guvernul este pregatit ca maine sa dea ordonanta de…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca se contureaza o rectificare bugetara extraordinara pentru a aloca mai multi bani pentru sanatate si pentru protectie sociala si ca Guvernul e pregatit ca joi sa dea OUG pentru amanarea platii ratelor la banca pentur persoane fizice si firme.(Vom reveni)

- Parlamentarii PSD au depus un proiect prin care este amanata plata chiriei pentru persoanele fizice, dar si pentru firme pe perioada starii de urgenta. Alfred Simonis, liderul deputatilor PSD, a declarat ca...

- ING Bank a anuntat marti ca le va permite clientilor persoane fizice cu credite de nevoi personale si imobiliare sa isi amane plata ratelor pentru doua luni, la cerere, intrucat a prezentat o serie de masuri pe care le ia banca in contextul crizei coronavirus, scrie Ziarul Financiar, potrivit MEDIAFAX.„Pentru…

- Banca a decis sa amâne cu doua luni plata ratelor clienților persoane fizice care sunt afectați de pandemia de COVID-19 și care solicita în mod direct masuri de sprijin, arata un comunicat transmis marți de reprezentanții ING Bank. Durata creditului va fi extinsa în concordanța, pentru…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, spune ca analizeaza niste masuri in ceea ce priveste impozitul pe venit pentru persoane fizice, plata ce ar putea fi amanata cu doua luni, in contextul pandemiei de coronavirus. "Ne uitam si la masuri in ceea ce priveste impozitul pe venit pentru persoane fizice si…

- Patru banci au anuntat pana acum amanari la plata ratelor, gratuitati pentru diverse servicii bancare sau prelungiri ale perioadelor de gratie. Cele patru banci sunt: Banca Transilvania, CEC Bank, Banca Romaneasca si BRD. Pana acum, inlesnirile la plata sunt doar pentru persoane fizice, potrivit economi…

- Decizia ar putea fi anuntata la inceputul saptamanii viitoare si vine in contextul pandemiei de coronavirus. Suspendarea ar putea fi de o una pentru toti clientii persoane fizice, scrie profit.ro.