Ludovic Orban spune ca fiecare ordonanta de urgenta adoptata in sedinta de guvern de marti seara a avut in spate o nevoie si era indispensabila. Mai mult, premierul afirma ca OUG in domeniul sanatatii a fost prezentata romanilor in variante care nu au nicio legatura cu realitatea.

"Fiecare ordonanta de urgenta a avut in spate o nevoie si era indispensabila. OUG in domeniu sanatatii a fost prezentata in niste variante care nu au nicio legatura cu realitatea. Prin aceasta OUG pacientul isi poate alege unitatea medicala. Permitem ca cetatenii sa apeleze si la unitati medicale private",…