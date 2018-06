OUG pentru modificarea Codurilor? Dragnea: “E de luat in seama “

Stiri pe aceeasi tema

- Eventuala modificare a Codului Penal si a celui de Procedura Penala prin Ordonanta de Urgenta ar fi absurda, a declarat la RFI presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce Liviu Dragnea a afirmat duminica seara, la Antena 3, ca ia in calcul modificarea Codurilor prin OUG, pentru ca Opozitia intarzie adoptarea…

- Liviu Dragnea a declarat ca varianta de a adopta prin ordonanta de urgenta modificarile preconizate la codurile din justitie este una pertinenta, avand in vedere ca mai multe legi importante din programul de guvernare aprobate in Parlament au fost intarziate de partidele de opozitie si presedintele…

- „A fost adoptata OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative cu efecte in domeniul achizitiilor publice initiate de Ministerul Finantelor Publice", a anuntat purtatorul de cuvand al Guvernului, Nelu Barbu, potrivit news.ro. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a explicat…

