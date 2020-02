Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a criticat, marti, faptul ca Guvernul Orban a intrat in sedinta cu 24 de proiecte de Ordonanta de Urgenta, in conditiile in care exista riscul ca aceasta sa fie ultima sedinta de Guvern, iar, dupa adoptarea motiunii, Executivul sa fie interimar si sa nu…

- Guvernul renunța la ordonanța de urgența care prevedea alegerea șefilor de Consilii Județene dintre și de catre consilierii județeni, dupa ce proiectul de act normativ a primit aviz negativ de la Ministerul Justiției. Catalin Predoiu a precizat ca proiectul are o problema din punct de vedere constituțional,…

- Ordonanța de urgența care liberalizeaza accesul furnizorilor privați de servicii medicale la programele naționale de sanatate coordonate de CNAS intra pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astazi. Miza este de 1,3 miliarde de euro, costul total al acestor programe la nivelul anului 2019.Libertatea…

- Liderul opozitiei Marcel Ciolacu a facut intr-un interviu pentru Antena 3 urmatoarele declaratii: -nu exista o intelegere intre PSD si PNL. Este o tema falsa. Nu am negociat cu Ludovic Orban nici o intelegere politica. Nici macar la telefon. - in acest moment, din punctul meu de vedere,…

- Avocatul Poporului considera ca modificarile aduse sistemului sanitar referitoare la liberalizarea programelor nationale de sanatate ar trebui dezbatute prin procedura parlamentara obisnuita. "Avocatul Poporului considera ca modificarile propuse prin Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca singura soluție pentru alegerile anticipate este demisia premierului Ludovic Orban, pentru ca altfel situația se va complica extrem de tare. Ciolacu considera ca, de fapt, Orban nu-și dorește anticipatele, dar promoveaza o tema ceruta de Klaus…

- Curtea de Apel București i-a dat caștig de cauza lui Andrei Tinu, așadar Ludovic Orban trebuie sa-l repuna pe acesta de indata in funcție. Potrivit instanței, schimbarea lui Andrei Tinu nu este motivata, declara Andrei Tinu pentru dcnews.ro. In plus, acesta se afla in concediu medical la data eliberarii…

- Fostul premier Victor Ponta anunța ca Guvernul Orban nu are cum sa plateasca pensiile și salariile majorate conform legislației in vigoare. "Nu au mai pus pensiile speciale pe ordinea de zi la Parlament. Subiecte din astea sa vprbeasca lumea despre ele și nu se intampla nimic. (...) Daca am…