Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronica in domenil achizitiilor publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr.133,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca, in sedinta de Guvern, va fi adoptata o ordonanta de urgenta prin care se va aloca suma de 1,77 miliarde de lei pentru compensarea cresterii preturilor materialelor de constructii. „Acest pachet de 1,77 miliarde de lei face parte din pachetul total de 5,2 miliarde…

- Senatorii au votat, luni, un proiect de lege care prevede anularea tuturor amenzilor date pentru necompletarea formularului digital PLF, indiferent daca au fost sau nu achitate de romani. Ca sa intre in vigoare, proiectul trebuie votat și in Camera Deputaților, care este forul decizional. Proiectul…

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi, 8 aprilie a.c., proiectul de Ordonanța de urgența a Ministerului Finanțelor prin care se stabilește implementarea sistemului electronic integrat RO e-Transport de monitorizare a mijloacelor de transport marfa. Sistemul va monitoriza in timp real deplasarea bunurilor…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul prin care se aproba legea care permite statului roman sa vanda dozele de vaccin impotriva COVID-19, care reprezinta surplus. Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței…

- Guvernul a eliminat, vineri, din ordonanța adoptata joi, articolul contestat de protestatrii din Piața Victoriei, privind certificatul digital pentru calatoriile in Uniunea Europeana. Ordonanța privind interzicea calatoriilor in UE fara certificat digital, emis doar cu doza booster in cel mult 9 luni…

- Președintele PNL, Florin Cițu, i-a invitat pe social-democrați sa intre din nou in Opoziție, daca ei cred ca aceasta criza din energie nu ii preocupa pe liberali. PSD a comunicat, miercuri, ca Ordonanța facturilor adoptata de Guvern marți nu este o soluție pentru “haosul generalizat” și ca se impune…

- Ordonanța compensarilor acordate pentru facturile la energie și la gaze, samburele de razboi dintre PNL și PSD, care nu a vrut sa o adopte in aceasta forma, va fi refacuta. Ordonanța nu a mai ajuns la monitorul Oficial pentru ca s-a constatat o eroare intr-una din anexe, la un calcul. Astfel, premierul…