- A fost publicata Ordonanta de Urgența pentru cresterea salariilor profesorilor. Ce lefuri vor avea dascalii. A fost publicata Ordonanta de Urgența pentru cresterea salariilor profesorilor, prin care se va acorda o creștere medie de peste 25% a salariilor pentru personalul didactic din invațamantul preuniversitar.

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educație, Marius Nistor, a spus intr-o intervenție la Digi24, ca solicitarea sindicalistilor privind cresterea salariului debutantilor in invatamant nu se regaseste in textul ordonantei Guvernului, ci doar in nota de fundamentare. Nistor susține ca profesorii…

- Premierul a precizat, la inceputul ședinței de Guvern, ca maine va avea loc o alta ședința a Executivului prin care se va adopta Ordonanța de Urgența care va asigura marirea salariilor profesorilor. Ciuca a subliniat ca la ora 19:00 va avea loc o noua intalnire cu liderii de sindicat.

- In cazul in care profesorii vor accepta noua oferta, Guvernul va adopta joi prin Ordonanța de Urgența creșterea salariilor in Educație cu 1.000 de lei brut lunar care reprezinta pentru personalul didactic un avans din creșterea pe viitoarea grila, ce se va regasi in viitoarea lege a salarizarii și care…