OUG pentru asimptomatici și bolnavii cu forme ușoare: Medicii de familie primesc 105 lei pentru fiecare pacient COVID-19 Guvernul a adoptat ordonanța de urgența prin care persoanele cu COVID-19 asimptomatice sau cu forme ușoare vor putea fi tratate la domiciliu, iar medicii de familie vor primi 105 lei pentru fiecare caz tratat, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intr-un comunicat de presa. Prin aceasta ordonanța de urgența, Guvernul a modificat Legea […] The post OUG pentru asimptomatici și bolnavii cu forme ușoare: Medicii de familie primesc 105 lei pentru fiecare pacient COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

