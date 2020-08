Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care se aloca suma de 175 de milioane de euro pentru pregatirea anului de invatamant in contextul epidemiei de COVID-19. 150 de milioane de euro provin din fonduri europene nerambursabile, iar contribuția naționala este de 25 de milioane de euro.…

- Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va aloca 175 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor autoritatilor locale si unitatilor scolare pentru pregatirea anului scolar. El a precizat ca este mai usor pentru o primarie sa cunoasca nevoile specifice din comunitate legate de…

- Guvernul va dezbate actele normative necesare pentru inceperea anului scolar, a precizat prim-ministrul Ludovic Orban, miercuri, in cadrul sedintei de Guvern. "Astazi trebuie sa dezbatem actele normative necesare pentru pregatirea anului scolar", a declarat Ludovic Orban. …

- Nemulțumita de ce s-a anunțat cu privire la planul de incepere a noului an școlar, din 14 septembrie, primarul Capitalei le propune edililor de sectoare din București sa discute pe aceasta tema de interes deopotriva pentru elevi, parinți și cadre didactice. In prima faza, Gabriela Firea critica fațiș…

- Procedurile privind organizarea inceperii noului an scolar vor fi finalizate in maximum 10 zile, a anuntat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. De asemenea, Guvernul vrea sa stabileasca un cadru in care profesorii sa-si imbunatateasca performanta in lectiile online iar fiecare scoala va trebui sa aiba…

- „Ludovic Orban trebuie sa informeze urgent Parlamentul daca a scapat de sub control pandemia și se impune amanarea alegerilor locale și a deschiderii școlilor! Septembrie vine cu aceste doua mari provocari, iar Orban nu se mai poate ascunde la nesfarșit in spatele propriilor interese electorale. Trebuie…