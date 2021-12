OUG modificat: Salariile profesorilor și ale unora dintre angajații din sănătate vor fi majorate de la 1 ianuarie Guvernul a modificat, pe ultima suta de metri, proiectul de ordonanța (OUG) care stabilește, printre altele, nivelul salariilor din sectorul bugetar și al pensiilor pentru anul viitor. Potrivit noii variante, salariile profesorilor și a unora dintre angajații din sanatate vor crește și ele de la 1 ianuarie 2022, a anunțat, vineri, Ministerul Finanțelor. Proiectul inițial […] The post OUG modificat: Salariile profesorilor și ale unora dintre angajații din sanatate vor fi majorate de la 1 ianuarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

