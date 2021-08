Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie vor fi platiți cu cate 60 de lei la fiecare inoculare cu vaccin impotriva Covid-19, in timp ce orice unitate sanitara din țara va putea imuniza cetațenii, conform unei ordonanțe de urgența pregatite de Guvern pentru a crește gradul de vaccinare in randul romanilor. Potrivit datelor…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, ca ministerul isi propune sa incurajeze medicii de familie, autoritatile locale si preotii sa se implice in accelerarea vaccinarii anti-COVID in mediul rur

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anunțat vineri ca medicii de familie care se vor deplasa la domiciliul pacienților pentru a-i vaccina anti-COVID vor primi mai mulți bani. Ministerul are in lucru o ordonanța in acest sens, a mai menționat Ioana Mihaila. In prezent, medicii de familie primesc 40…

- Schimbari cu impact major pentru concediile medicale au fost decise de Guvern prin ordonanta de urgenta. Medicii vor fi obligati inclusiv sa-i urmareasca acasa pe bolnavi, daca sunt nedeplasabili.

- Romania poate vinde sau dona surplusul de cateva milioane de doze de vaccin anti-Covid, ramase neutilizate din cauza dezinteresului populatiei, Ordonanta de urgenta care reglementeaza aceasta procedura fiind aprobata in sedinta de Guvern de miercuri.

- Medicii de familie din Vrancea vor putea vaccina in cabinetele proprii cu oricare din cele patru seruri impotriva COVID-19 disponibile pe piata la acest moment, potrivit coordonatorului campaniei judetene de vaccinare, medicul epidemiolog Janina Lazar. Conform acesteia, medicii de familie care se alatura…

- LISTA| Medicii de familie din județul Alba, unde poate fi administrat vaccinul anti-COVID de la Johnson DSP Alba a transmis astazi, 24 mai, lista medicilor de familie din județul Alba unde poate fi administrat vaccinul Johnson, in doza unica. De asemenea, DSP Alba a mai transmis ca va asigura tot necesarul…