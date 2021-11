Stiri pe aceeasi tema

- Dan Vilceanu a explicat ca nu exista nicio gaura in buget, asa cum sustinea Raluca Turcan si ca viitorul Guvern investit, cu puteri depline, va aproba vineri rectificarea bugetara, iar astfel nu va exista o problema in plata salariilor, pensiilor sau a altor drepturi pentru cetatenii romani.

- Potrivit datelor prezentate de Realitatea Plus, suma totala ce ar urma sa fie alocata la rectificare catre Ministerul Muncii este de 2 miliarde lei.Din acești bani, cele mai mari sume sunt repartizate pensiilor, ajutoarelor sociale și alocațiilor pentru copii:769,5 milioane lei - plata integrala a pensiilor…

- In perioada 15-21 noiembrie 2021, incasarile Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridica la peste 625 milioane de lei, mai mult cu 14% fața de sarcina bugetara stabilita pentru acest interval, transmite Noi.md. De asemenea, de la inceputul lunii noiembrie, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de…

- Deși Romania se afla intr-o criza sanitara fara precedent, Ministerul Sanatații anunța probleme in ceea ce privește plata salariilor angajaților din sistemul sanitar. Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, afirma ca este nevoie de o rectificare bugetara pentru plata personalului din sistemul…

- 59.000 de participanți și moștenitori la Pilonul II de pensii au încasat 605 milioane de lei de la introducerea acestui sistem (n.a 2008) și pâna la finele lunii septembrie 2021, a anunțat joi Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Plata pensiilor din Pilonul…

- Plata salariilor profesorilor, in pericol. Nu mai ajung banii pentru tot anul! Plata salariilor personalului din invațamant ar putea fi pusa in pericol in decembrie daca nu se va face o rectificare bugetara pana atunci – a declarat ministrul interimar de resort Sorin Cimpeanu. Avertismentul vine in…

- Astfel, județul Mureș va cheltui peste 7 milioane de lei pentru intreținerea și modernizarea drumurilor județene și comunale. Direcția de Asistenta Sociala si Protectia Copilului va primi peste 9,4 milioane de lei pentru asigurare costurilor de funcționare și salarii, o parte din bani fiind direcționați…

- In urma rectificarii, județul Mureș va cheltui 7.196.000 lei pentru intreținerea și modernizarea drumurilor județene și comunale, 9.437.000 de lei va primi Direcția de Asistenta Sociala si Protectia Copilului pentru asigurare costurilor de funcționare și salarii. Din suma totala, 707.000 de lei vor…