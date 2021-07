OUG care permite împușcarea urșilor periculoşi intră în procedura de avizare. Ce conține documentul Ordonanța de urgența care va permite impușcarea urșilor agresivi intra astazi, in procedura de avizare interministeriala. Aceasta decizie va fi urmata de o hotarare de guvern prin care legislația privind ISU și procedurile de 112 vor fi completate cu doua elemente noi, dupa cum a anunțat ministrul mediului, Tanczos Barna, la Digi24. Totodata el a explicat ca acel tabel in care se descrie modalitatea de intervenție in cazurile de forța majora, in situații de urgența, trebuie completat cu definirea a ceea ce inseamna „atacul de carnivor mare”, pentru ca in momentul de fața in legislație nu exista… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

