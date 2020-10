Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat eșalonarea datoriilor restante de la declanșarea starii de urgența și a prelungit termenele pentru executari și accesorii. Premierul Ludovic Orban a anunțat luni ca OUG va fi publicata in Monitorul Oficial astazi sau maine. „Noi am adoptat masura dupa 25 octombrie. Se pot face cereri…

- ​Executivul a decis prelungirea pâna la 25 decembrie a perioadei în care nu se percep dobânzi și penalitați pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a caror scadența s-a împlinit dupa declanșarea starii de urgența, se arata într-un comunicat de presa al Ministerului…

- "Ministerul Finantelor Publice sustine mediul de afaceri, in contextul in care masurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultati de natura financiara pentru majoritatea operatorilor economici, care s-au confruntat in aceasta perioada cu o lipsa severa de lichiditate. Actul normativ…

- Citu a spus, intr-o declaratie de presa sustinuta joi seara, ca a fost prezentata in prima lectura o ordonanta de urgenta care priveste masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative. "Avand in vedere ca se apropie 25 octombrie, venim cu o completare si cu o inlesnire la plata pentru obligatiile…