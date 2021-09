Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny” a fost adoptat, vineri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la „Anghel Saligny” este singurul punct de pe ordinea…

- USR PLUS are cele 80 de semnaturi pentru depunerea unei motiuni de cenzura si a trimis o propunere de text catre co-presedintele AUR, George Simion, a anuntat vineri liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu. „Am avut o sedinta cu colegii parlamentari USR PLUS, in prezenta celor doi copresedinti…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a fost revocat din funcție miercuri seara. Anunțul a fost facut de premier in plina criza guvernamentala, dupa ce partenerii de coaliție din USR PLUS au refuzat sa ia parte la ședința de Guvern in care urma sa fie discutat inclusiv programului de investiții „Anghel…

- Secretarii de stat ai miniștrilor USRPLUS ar fi fost somați de premierul Florin Cițu sa participe la ședința de Guvern de miercuri seara, potrivit unor surse din cadrul USRPLUS. „Secretarii de stat ai miniștrilor USR sunt amenințați de Cițu daca nu se prezinta la ședința de guvern. Este ilegal, nu au…

- Guvernul a anunțat oficial ca ședința de guvern, suspendata miercuri la pranz, va fi reluata la ora 19.00, conform programului anunțat. Asta, deși liderii USR-PLUS au declarat ca nu vor participa la aceasta. UPDATE. USR PLUS a anunțat ca secretarii de stat PNL care vor semna in locul miniștrilor absenți,…

- Ședința de guvern inceputa la ora 11 a fost intrerupta, dupa ce premierul Florin Cițu a vrut sa introduca pe ordinea de zi suplimentara programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”.