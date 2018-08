OUG amnistie, grațiere. Drăghici, PSD: ”Dacă lucrurile se dovedesc așa, ar fi un fundament serios” ”Nu cred ca a fost o discuție in interiorul PSD. Nu am auzit sa fie o astfel de discuție. Daca ma intrebați personal, eu cred ca-n anul Centenarului, așa cum gandim o amnistie fiscala, cum sunt și ar trebui sa existe in Romania momente de mediere, așa cred ca ar fi momentul unei amnistii. Trebuie foarte bine cantarit efectele protocoalelor, daca vor fi declasificate și vom vedea ca-n baza lor au fost facute și Romania a devenit un stat polițienesc, așa cum și Serbia a spus despre Sebastian Ghița ca a fost executat politic și-n Romania exista stat polițienesc. Daca lucrurile se dovedesc așa,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Parlamentul și-a facut treaba, a indreptat Legile Justiției și Cod Penal și Codul de Procedura Penala. (...) Din pacate, dl președinte alearga cu pași mari catre suspendare sau, mai rau, catre o acuzare de inalta tradare. Dumnealui și-a parasit atribuțiile de mediator și a trecut in partea in care…

- Schimbare lege finanțare campanii electorale. Deputatul PSD, Mircea Draghici, susține ca a schimbat legea finanțarii partidelor politice și campaniilor electorale din cauza faptului ca partidul acumula foarte multe datorii, iar tot mai multe partide se intreceau in a achiziționa orice fel de obiecte…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ii raspunde lui Eugen Teodorovici, dupa ce „ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si-a exprimat o parere personala, mai apropiata de mediul de afaceri, atunci cand a vorbit de eliminarea salariului minim in sectorul privat”. „Aceasta masura este exclusa, nefiind…

- Serbia a refuzat extradarea lui Sebastian Ghița, dupa cererea facuta de Romania. Mai mult, Ghița a primit și azil politic.știre in curs de actualizare

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca nu este un moment bun pentru o discutie pe tema gratierii si amnistiei. "In principiu, in acest moment, in societatea romaneasca, nu cred ca se poate discuta rational despre acest subiect, nu se poate discuta cu argumente sau contraargumente si eu cred…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, de catre comunitatea #Rezist, in contestul in care in presa au aparut informatii privind o posibila Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere.EXPLOZIV - Cozmin Gușa devoaleaza planul lui…

- "Nu a fost si nu este este o intentie a BNR de a limita creditarea. A fost o discutie in cadrul Consiliului National pentru supraveghere macro prudentiala vizavi de aceasta analiza pe care BNR trebuie sa o efectueze, o analiza a pietei in general a profilului celui care doreste un imprumut, care…

- Justice Minister Tudorel Toader stated on Friday that there is currently no legal ground for withdrawing the extradition request formulated on the name of deputy Sebastian Ghita, who is in Serbia. "As we speak, he is under an arrest warrant. The extradition request took into account the decisions…