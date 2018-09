OUG 6/2016. Remus Borza: Cum mimăm lupta cu statul paralel „Nu este un secret ca Dacian Cioloș a dat foarte multe ordonanțe in ceea ce privește sistemul judiciar. De azi pe maine, din condei, a modificat in jur de 150 de articole din Codul penal și Codul de procedura penala, fara a exista o dezbatere parlamentara. Cu o preocupare evidenta a tehnocraților pe campul tactic, pentru ca justiția devenise un camp tactic al serviciilor, a mai dat o ordonanța pe data de 11 martie 2016, prin care se introducea posibilitatea ca SRI sa poata fi desemnat organ de cercetare penala speciala in cazul infracțiunilor contra securitații naționale și a infracțiunilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

