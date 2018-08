OUG 13. Tudorel Toader: Să se apropie de dosar "Va dispune posibilitatea oricarui condamnat, care are convingerea ca hotararea a fost pe protocol sau interceptare nelegala, sa se apropie de dosar, sa ceara unui judecator sa verifice daca hotararea lui a fost pronuntata pe baza celor doua elemente.... Judecator care sa spuna da ii admite si trimite cauza la reejudecare, judecator care sa spuna nu, se respinge. Ordonata va fi propusa intr-un timp scurt, imediat dupa ce se termina concediile", a declarat Tudorel Toader. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

