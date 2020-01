OUG 114, la loc comanda! Guvernul a adoptat, in sedinta de ieri, un act normativ care modifica prevederile OUG 114/2018, si cuprinde o serie de masuri pe care le considera „necesare pentru constructia bugetului de stat si a bugetului... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Parlamentului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea pe proiectul bugetului de stat pe 2020 a inceput luni, potrivit agerpres.ro. Sunt prezenti 240 de parlamentari.Vor fi trei sedinte comune succesive ale Camerei Deputatilor si Senatului. Dupa ce premierul Ludovic Orban va prezenta angajarea…

- Vicepremierul Raluca Turcan susține ca PSD a aratat faptul ca urmarește sa saboteze orice proiect al PNL in Parlament și tocmai de aceea s-a luat decizia ca Legea bugetului sa fie trecuta prin angajarea raspunderii.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu: Hai, sa traiți bine!…

- Guvernul a adoptat miercuri proiectele de lege pe care urmeaza sa-si angajeze raspunderea in Parlament, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. El a precizat ca au fost adoptate proiectul legii bugetului de stat, proiectul legii bugetului asigurarilor de stat pe anul…

- Guvernul si-ar putea angaja raspunderea asupra legii bugetului de stat Foto arhiva Guvernul si-ar putea angaja raspunderea, lunea viitoare, asupra legii bugetului de stat si a legii asigurarilor sociale pe anul 2020. Decizia va fi luata marti, spune premierul Ludovic Orban, care precizeaza…

- Guvernul se reunește vineri in ședința, printre subiectele discutate urmand sa figureze și o prima lectura a bugetului pentru anul 2020, potrivit declarațiilor premierului Ludovic Orban, proiect pentru care nu a exclus posibilitatea de a fi adoptat prin asumare a raspunderii in Parlament.Citește…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca Guvernul trebuie sa adopte de urgența proiectul de buget pentru anul 2020 pentru ca fiecare primarie și fiecare minister sa știe pe ce sume de bani se bazeaza pentru funcționare.Citește și: Gheorghe Dinca, noi MARTURII ȘOCANTE despre violurile din casa sa:…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca, in masura in care Guvernul va simti ca exista "un boicot" in Parlament din partea PSD privind dezbaterea pe proiectul bugetului de stat pe anul viitor, are la indemana si angajarea raspunderii, ca o doua optiune. "Vom avea discutii cu toti partenerii…

- Cițu: Gaura in buget la 9 luni, lasata de Guvernul PSD, este de 21 miliarde de lei Veniturile totale estimate de Guvernul PSD pentru primele 9 luni din 2019 sunt de 249 miliarde lei, iar executia arata 228 miliarde lei, ceea ce inseamna o "gaura" de aproximativ 21 miliarde lei, a scris, marti…