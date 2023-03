Stiri pe aceeasi tema

- Pretul oualor in Uniunea Europeana era, in medie, cu 30% mai mare in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022, o crestere usor peste media europeana fiind inregistrata in Romania, unde ouale erau cu 33,7% mai scumpe, arata datele publicate vineri de Eurostat.

- Pretul oualor in Uniunea Europeana era, in medie, cu 30% mai mare in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022, o crestere usor peste media europeana fiind inregistrata in Romania, unde ouale erau cu 33,7% mai scumpe, arata datele publicate vineri de Eurostat, potrivit Agerpres.

- Pretul oualor in Uniunea Europeana era, in medie, cu 30% mai mare in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022, o crestere usor peste media europeana fiind inregistrata in Romania, unde ouale erau cu 33,7% mai scumpe, arata datele publicate vineri de Eurostat. Comparativ, in luna ianuarie…

- "Vrem sa consolidam cooperarea economica si sa o extindem, de exemplu, pe coridoarele de transport maritim, intre porturile Constanta si Alexandria", a afirmat Ciuca, potrivit Agerpres.Ciuca a aratat, in interventia sa, ca "Romania si-a consolidat economia", care a crescut de opt ori din 2002."In ciuda…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a avut o reacție virulenta pe Facebook , dupa ce OMV Petrom a anunțat, joi, ca nu va trebui sa plateasca supraimpozitarea ceruta de Uniunea Europeana firmelor din Energie și transpusa de guvernul Romania la finalul anului trecut pentru ca nu se incadreaza in condițiile…

- Fostul premier Adrian Nastase, in mandatul caruia s-a negociat aderarea la Uniunea Europeana, dar și privatizarea Petrom, reda pe scurt istoricul acestei afaceri facute de statul roman, dar și evenimentele ulterioare care au facut ca Romania sa beneficieze pe deplin de avantajele privatizarii. Relatarea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca dupa veto-ul fața de aderarea Romaniei la Schengen, țara noastra „are obligația sa dea veto de fiecare data cand vine vorba de interesele Austriei”. Invitat la Jurnalul de Seara de la Digi24, liderul PSD spune ca decizia Austriei a fost un „calcul meschin,…