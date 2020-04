Stiri pe aceeasi tema

- Simbolistica oualor vopsite nelipsite de pe masa Pascala este strans legata de Patimile Mantuitorului. Iata ce spun legendele crestine despre aceasta datina care se pastreaza din mosi stramosi! Una dintre legende spune ca Preacurata Sfanta Maria, venind sa-si vada Fiul rastignit, a adus niste oua…

- Cand se vopsesc ouale de Paste. Vezi care este semnificatia culorilor in care sunt vopsite ouale Saptamana Patimilor este perioada in care oamenii isi curata casele, iar gospodinele pregatesc bucate traditionale in asteptarea Invierii Domnului. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP…

- Astazi este Sfanta și Marea Joi, careia i se mai spune Joia Mare, zi in care se praznuiesc patru evenimente din Saptamana Patimilor: spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Sfintei Impartașanii (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani și…

- In Joia Mare se praznuiesc patru evenimente din viata Mantuitorului: Spalarea picioarelor, Cina cea de Taina, Rugaciunea din Gradina Ghetsimani si Vanzarea si prinderea Domnului. In cea de-a patra zi din Saptamana Patimilor se rememoreaza Cina cea de Taina. Atunci, Mantuitorul le-a spalat picioarele…

- Primaria Municipiului Targu Jiu a oferit parohiilor din oraș corturile necesare organizarii tuturor evenimentelor legate de sarbatorile pascale. Fiecare biserica din municipiul Targu Jiu va avea un cort instalat la intrare. Acesta va fi util pentru a delimita mai ușor un spațiu de unde vor putea fi…

- Biserica Ortodoxa Romana a anuntat noi reguli pentru sarbatorile de Florii si de Paste. Pelerinajul de Florii nu se mai tine anul acesta, iar in noaptea de Inviere, credinciosii pot iesi in fata casei cu o candela sau lumanare, pentru a primi Lumina Sfanta.

- In contextul carantinei instituite din cauza pandemiei de coronavirus , anul acesta, sarbatorile de primavara se vor desfașura, din punct de vedere religios, in condiții speciale. Potrivit anunțului facut de Cancelaria Sfantului Sinod , ca urmare a consultarii cu Ministerul Afacerilor Interne, bisericile…

- De ­cateva saptamani, intreaga lume traieste sentimente de confuzie, neliniste, ingrijorare, de teama sau chiar de panica, la gandul ca boala ar putea pune stapanire peste tot mai multi dintre noi. Rabdarea in incercari presupune asumarea si acceptarea suferintei, fara revolta sau intristare, ci cu…