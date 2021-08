Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 5 ani de la inceperea lucrarilor, oul lui Brancuși va deveni in curand atracția principala a orașului Craiova. Prisma dedicata celebrului sculptor are 12 metri inalțime și cantarește 200 de tone. Va fi dotata cu un lift, tot de sticla, care le va permite turiștilor sa admire orașul de la inalțime."Nu…

- Administrația Prezidențiala va primi la rectificare 12,4 milioane de lei in plus, Serviciul Roman de Informații 116,9 milioane de lei, iar Serviciul de Informații Externe 17,2 milioane de lei, conform proiectul de rectificare bugetara. Documentul prevede o creștere a alocarilor catre ministerele și…

- Forul condus de Razvan Burleanu a avut anul trecut venituri de 17,6 milioane de euro, nivel la care nicio echipa din Liga 1 n-a ajuns, nici chiar CFR Cluj, ce a jucat in grupele Europa League, și nici Craiova, care a bifat vanzari de jucatori de 8 milioane de euro. 40% din incasarile FRF au provenit…

- Consilierii locali ieseni au aprobat, luni, alocarea sumei de 6,7 milioane de lei pentru clubul de fotbal Politehnica, dupa retrogradarea echipei in liga secunda, primarul Mihai Chirica vorbind de un nou inceput in fotbalul iesean. Senatorul USR PLUS Marius Bodea a scris pe Facebook ca ”dupa o retrogradare…

- O noua retea de socializare, TOKHIT, bazata pe NFT si pe tehnologia Blockchain, dezvoltata de doi romani, a fost evaluata la 3 milioane de euro, potrivit agerpres. "TOKHIT este un proiect care revolutioneaza si inoveaza prin faptul ca este prima retea de socializare care va permite crearea de NFT-uri…

- Lucrarile la drumul județean Giurgița – Moțaței au fost verificate, astazi, de conducerea Consiliului Județean (CJ) Dolj. Instituția a obținut fondurile europene pentru modernizarea celor 72 de kilometri ai DJ 561A Giurgița (DJ 561) – Urzicuța – Afumați – Bailești – Moțaței (intersecție DN 56) – Unirea…

- Centrul International „Constantin Brancuși“, care se construieste in curtea Muzeului de Arta din Craiova, este aproape finalizat. Proiectul unic in lume gandit de celebrul arhitect Dorin Stefan si finantat din bugetul Consiliului Judetean (CJ) Dolj ar putea fi gata la vara. Presedintele CJ Dolj, Cosmin…

- Nordis Group, cel mai mare dezvoltator de ansambluri hoteliere si rezidentiale de lux din Romania, a anuntat marti ca lucrarile avanseaza in timp record pentru ansamblul hotelier si rezidential Nordis Mamaia de cinci stele, investitie de peste 100 de milioane de euro ce va fi finalizata in acest…