Stiri pe aceeasi tema

- Cu aproape 36.000 de joburi noi, in creștere cu peste 10% fața de luna mai, iunie devine cea mai buna luna din acest an, și a doua din istoria eJobs, liderul pieței de recrutare online din Romania. Totodata, daca pana acum cele mai multe joburi aparțineau angajatorilor din Capitala, in luna iunie, peste…

- Muzeul Universitații Politehnica Timișoara a fost gazda unui eveniment de suflet prilejuit de aniversarea a 50 de ani de la inființarea primelor cinci licee de informatica din Romania (la București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara), 55 de ani de la prima promoție cu specializarea Calculatoare…

- Premier Restaurants Romania, operatorul restaurantelor McDonald’s in Romania, demareaza o noua campanie de recrutare la nivel național, inspirata de experiențele oamenilor din restaurantele McDonald’s. Poveștile lor, nu doar cele legate de locul de munca, dar și cele de dupa job, au reprezentat punctul…

- Un nou lot de vaccin Pfizer/BioNTech soseste in Romania Foto: facebook.com/ROVaccinare. O noua tranșa de vaccin anti-COVID Pfizer/BioNTech ajunge luni, 24 mai, în România. Este vorba despre aproape 700.000 de doze, care sunt așteptate pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca…

- A patra editie a nonconformistului muzeu Made in RO dedicat publicitatii si brandurilor romanesti, de care s-au bucurat deja peste 35.000 de vizitatori, va avea un format special anul acesta, fiind organizata ca o caravana expozitionala in trei orase din tara, respectiv la ansamblul Palas, in Iasi (19-27…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca, in primele opt ore de la deschidere, numarul persoanelor vaccinate a fost de 509, respectiv una pe minut.”509 persoane in primele 8 ore de la deschidere. Adica o persoana pe minut! Acestea sunt cele mai recente cifre de la deschiderea…

- Compania Iulius ofera și in 2021 studenților din anii terminali și masteranzilor oportunitatea de a imbina armonios noțiunile teoretice dobandite in timpul facultații cu cele practice, exersate prin intermediul programului de internship „Rising Stars at Iulius”. 34 de poziții de internship platit sunt…

- Peste 70.000 de joburi noi au fost postate in primele trei luni ale anului pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania, valoare egala cu cea inregistrata in aceeași perioada a anului trecut. Aplicarile candidaților, in schimb, au crescut cu 70% fața de primele trei luni din 2020, respectiv…