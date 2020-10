Otrăvirea lui Navalnîi: UE sancționează 6 persoane și o entitate Uniunea Europeana va sancționa joi șase persoane considerate responsabile de otravirea în Rusia a opozantului Alexei Navalnîi și o entitate implicata în producerea agentului neurotoxic utilizat, au declarat pentru AFP surse europene.



O procedura scrisa a fost lansata pentru a permite guvernelor celor 27 sa-și confirme acordul iar sancțiunile vor intra în vigoare dupa publicarea listei, joi, în monitorul oficial al UE, au precizat sursele citate.



Miniștrii de externe ai UE au convenit luni asupra principiului sancțiuni și acum nu mai ramâne decât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a convenit sa sanctioneze sase persoane si o companie din Federatia Rusa in urma otravirii opozantului rus Aleksei Navalnai, informeaza miercuri dpa, care citeaza diplomati europeni. Acordul a fost inregistrat in cadrul unei intalniri a ambasadorilor UE la Bruxelles si…

- Navalnii afirma ca, in acest moment, nu are nicio alta ipoteza legata de ceea ce i s-a intamplat: „Putin este in spatele tentativei de otravire, alta explicație nu am”. El adauga insa ca datoria lui este aceea de a nu se lasa intimidat: „Datoria mea este sa raman tipul caruia nu-i este frica. Și…

- Politicianul de opoziție rus Alexei Navalnii a postat astazi pe Instagram pentru prima oara de la otravirea sa, la sfarșitul lunii august. El a anunțat cu aceasta ocazie ca poate sa respire singur, scrie hotnews, citand AFP. „Salutare, sunt Navalnii. Mi-e dor de voi. Deocamdata abia pot face ceva, dar…

- Politicianul de opoziție rus Alexei Navalnîi a postat marți un mesaj și o fotografie pe Instagram pentru prima oara de la otravirea sa la sfârșitul lunii august, anunțând ca a putut sa respire pe cont propriu pentru o zi întreaga, anunța AFP.„Salut, Navalnîi…

- Guvernul german a anuntat luni ca alte doua laboratoare au confirmat in mod independent ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok si a indemnat din nou Rusia sa coopereze in ancheta, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Laboratoare specializate din…

- Guvernul german a anuntat luni ca alte doua laboratoare au confirmat in mod independent ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok si a indemnat din nou Rusia sa coopereze in ancheta. Laboratoare specializate din Suedia si Franta au confirmat rezultatele…

- Otravirea liderului opoziției ruse, Alexei Navalnii, reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional și necesita un raspuns internațional, dupa cum a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Euronews. Acesta a precizat ca nu dorește sa speculeze in legatura cu acțiunea…

- Guvernele occidentale iau in considerare o actiune coordonata impotriva Rusiei dupa ce Germania a anuntat ca liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii a fost otravit cu o neurotixina. Este vorba despre noviciok, o arma chimica pe care Rusia a folosit-o in primavara lui 2018 impotriva unui fost ofiter GRU…