Stiri pe aceeasi tema

- Germania, care detine in prezent presedintia Consiliului UE, a sporit duminica presiunea asupra Rusiei, amenintand cu sanctiuni in lipsa unui raspuns in urmatoarele zile cu privire la aparenta otravire a principalului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza AFP.

- Ministerul de Externe al Federatiei Ruse a transmis ca a remarcat numeroase declaratii ostile care vizeaza Rusia in ceea ce priveste starea de sanatate a opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnii, dupa ce Germania a anuntat ca acesta a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, informeaza…

- Reprezentanti ai domeniului politic si diplomatic german au cerut joi o reactie europeana comuna la otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, transmite Reuters. Printre altele, ei sustin ca ar trebui reconsiderat proiectul NordStream 2, conducta de gaz care ar urma sa lege Rusia de Germania prin…

- Un jurnalist si activist critic la adresa Kremlinului a fost ranit grav intr-un atac care a avut loc duminica, chiar in fața casei sale din Moscova, informeaza postul de radio Eho Moskvi, preluat de dpa și citat de Agerpres. Iegor Jukov, în vârsta de 22 de ani, a fost dus la…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a cerut aseara Administratiei de la Moscova sa investigheze presupusa otravire a politicianului rus Aleksei Navalnii, transferat din Rusia in Germania in coma. "In contextul rolului important jucat de domnul Aleksei Navalnii in opozitia politica din Rusia, autoritatile…

- Sursa foto: Captura video DW Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Rusia cu sanctiuni in legatura cu uciderea unui cetatean georgian la Berlin, act care se presupune ca a fost comis la comanda Kremlinului, au informat agentiile dpa si Reuters, preluate de Agerpres. Un purtator de…