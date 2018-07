Stiri pe aceeasi tema

- Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit duminica seara dupa ce s-a imbolnavit pe 30 iunie. Charlie Rowley, in varsta de 45 de ani, expus si el agentului neurotoxic Noviciok, in Amesbury, este in continuare in stare grava la spital.

- Femeia care a fost expusa la Noviciok in Wiltshire a murit duminica seara, politia declansand o ancheta pentru crima, anunta BBC (news.ro).Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit la spital, starea sa find critica din 30 iunie. Starea lui Charlie Rowley, in varsta de 45 de ani,…

- Unul din britanicii expusi la Noviciok a murit. Este vorba despre Dawn Sturgess, femeia in varsta de 44 de ani internata la Salisbury Hospital. Dawn Sturgess (44 de ani) si Charlie (45 de ani) au fost internati la Salisbury Hospital, dupa ce au fost expusi la Noviciok, aceeasi neurotoxina folosita pentru…

- Cele doua persoane gasite in stare critica in locuinta lor din Amesbury au fost otravite cu Noviciok, neutotoxina cu care au fost otraviti, tot in Marea Britanie, fostul spion rus Seghei Skripal si fiica acestuia, a anuntat Politia metropolitana, scrie BBC. Cuplul, Charlie Rowley, in varsta de 45 de…

- Republica Ceha a efectuat anul trecut un experiment cu agentul neurotoxic Noviciok, care a fost folosit pentru otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, a declarat joi seara presedintele ceh Milos Zeman, relateaza dpa. "Cantitatea de otrava produsa…

- Serghei Skripal, 66 de ani, si fiica sa Iulia, 33 de ani, au fost gasiti in stare de inconstienta pe o banca din orasul Salisbury, in ziua de 4 martie, si s-au aflat in stare critica mai multe saptamani.Guvernul britanic a acuzat Rusia ca se afla in spatele otravirii celor doi, insa Moscova…

- Agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in locuinta din Salisbury, sudul Angliei, luna trecuta, a fost livrat in 'forma lichida', a indicat marti Departamentul britanic pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale (Defra), potrivit BBC.Serghei…

