Veste proasta pentru clinetii care au cumparat produsul-problema. De ce? Intrucat s-au descoperit „corpuri straine" in aliment. In consecinta, mai multi retaileri retrag de pe piata un sortiment de biscuiti cu ovaz fara zahar dupa ce a fost descoperita „prezenta unui corp strain de natura metalica", potrivit unor anunturi ale Autoritații Nationale Sanitar-Veterinare si pentru […]