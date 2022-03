Romania risca sa-și piarda un obiectiv strategic crucial in securitatea energetica a țarii. Astfel, acțiunile deținute de Fondul Proprietatea la compania Hidroelectrica vor fi scoase la vanzare, pe bursa, urmand ca statul roman sa vanda și el o parte din acțiuni, ca urmare a obligației instituite prin PNRR. Tot in PNRR a fost trecuta obligația […] The post Otrava din PNRR. Romania, obligata sa vanda Hidroelectrica first appeared on Ziarul National .