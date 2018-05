Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze in fața Parlamentului European pentru greselile comise de compania sa in contextul recentului scandal legat de folosirea datelor personale si a dat asigurari ca se angajeaza sa faca schimbari in acest sens.

- Uber anunta extinderea Uber Eats, serviciul global de livrare de mancare, in București. Incepand de joi, de la pranz, locuitorii capitalei pot comanda mancare din aplicația Uber Eats sau de pe site-ul ubereats.com, Sunt 100 de restaurante in aplicație și se pot face comenzi intre orele 10 și 22.30,…

- Bucuria aducerii pe lume unui copil s-a transformat intr-un coșmar pentru aceasta femeie. Aflata in spital, pentru a da nastere unui prematur care a vrut sa se nasca la doar 6 luni, femeia nu isi imagina niciodata ca va avea socul vietii.

- Preparat desoebit de gustos, vechi de cand lumea, ciorba de salata verde se gateste rapid. Pasii prepararii mancarii delicioase ii regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- RETETA SALATA BOEUF. Nu ai cum sa dai greș daca se respecta cațiva pași simpli. In primul rand ai nevoie de un kilogram de cartofi, 500 g de morcovi și 400 g de castraveți și gogoșari murați. Cartofii si morcovii se fierb, la fel ca alte 450 de grame de carne de vita. Imediat dupa ce s-au…

- La prima vedere, pare simplu, insa exista cateva reguli pe care trebuie sa le respecti. In primul rand, trebuie sa mananci doar opt ore pe zi, iar in restul de 16 ore ai voie sa bei dpar apa, ceaiuri din plante sau limonada fara zahar. Expertii recomanda ca cele opt ore sa fie in intervalul 9:00…

- Administratia platformei de socializare Tumblr a sters 84 de conturi folosite de propaganda rusa in timpul campaniei electorale din SUA, din 2016. Reprezentantii Tumblr au declarat ca acestea aveau legatura cu Agentia de Cercetare a Internetului din Sankt Petersburg.

- Iata ingredientele: VarzaMorcoviSfecla rosieLegume cu frunze verzi (salata verde, spanac, rucola etc.)zeama de lamaieUlei de masline Se pun 3 parti varza, o parte morcovi, o parte sfecla rosie. Varza se taie fideluta, iar morcovii si sfecla se dau pe razatoarea…