Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi copii din comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi, ar fi murit in urma unei intoxicatii, pe cale respiratorie, cu fosfura de aluminiu, un pesticid extrem de puternic. Concluzia medicilor legisti se bazeaza inclusiv pe rezultatele necropsiei in cazul copilului de trei ani, care a fost internat la…

- Este oficial: cei doi copii din localitatea Coarnele Caprei au murit dupa ce au inhalat o noapte otrava pentru sobolani si soareci. Acesta ar fi cauza mortii celor doi copii, unul in varsta de un an si jumatate si fratele sau in varsta de trei ani care s-au stins din viata in cursul zilei de sambata.…

- Cauza preliminara a mortii celor doi copii din Coarnele Caprei este intoxicatia, insa substanta care a cauzat decesul micutilor este inca necunoscuta. In acest moment, medicii legisti presupun ca substanta toxica a fost inhalata si nu inghitita, varianta initiala ca decesul a fost cauzat de ingestia…

- V. Stoica Trei copii sub patru ani au cazut victime, ieri, unor accidente rutiere produse pe raza județului Prahova. Ieri dimineața, in Ploiești, un conducator auto in varsta de 71 de ani, care se deplasa pe strada Democrației, pe banda din dreapta, ar fi efectuat un viraj catre stanga spre strada Covurlui,…

- Accident grav, in aceasta dimineața, in Romania. Un barbat a murit și alte patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite, sambata, intr-un accident produs pe DN 17, la Uriu, județul Bistrița Nasaud.Conform ISU Bistrița Nasaud, in accident au fost implicate un autoturism și un autocamion.…

- Accident de circulație, miercuri dupa-masa, la intersecția drumului ce leaga Timișoara de Șag cu cel ce duce la Peciu Nou. Trei persoane au ajuns la spital, iar unul dintre șoferii implicați era sub influența alcoolului.

- Un accident grav s-a petrecut, in aceasta dupa amiaza, pe strada Demetriade din Timișoara. In incident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau cinci persoane, care s-au ciocnit in intersecție. Trei persoane au primit ingrijiri medicale, iar doua victime au fost transportate la spital.nLa…