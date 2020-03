Stiri pe aceeasi tema

- Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc vor avea loc duminica, 1 martie, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 februarie, s-au inregistrat rezultatele de aici.Rezultatele tragerii Loto de duminica, 1 martie 2020:Loto 6 din 49: rezultatele tragerii, dupa ora 18:20Loto…

- Venituri din vanzari mai mari cu 7- Antibiotice a obtinut in anul 2019 venituri din vanzari in valoare de 389,71 milioane lei, cu 7- mai mari in comparatie cu valoarea inregistrata in anul 2018. Profitul inainte de impozitare a inregistrat o valoare de 35,2 milioane lei, situandu-se la nivelul celui…

- Campioana en-titre a României la handbal feminin, SCM Râmnicu Vâlcea, a remizat sâmbata, în deplasare, cu formatia slovena Krim Ljubljana, scor 28-28 (12-13), în al patrulea meci din grupa principala II a Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Principalele marcatoare…

- Intre 3,2 și 3,6 milioane de romani alcatuiesc, conform celor mai bune estimari, diaspora romaneasca. Dar ce inseamna estimari bune?Raluca Toma este cercetatorin cadrul Median Research Centre, un think tank independent bazat in București.A studiat științe politice la Universitatea Central Europeana…

- Profitul Transelectrica a crescut cu 28% in 2019. Rezultatele companiei au fost afectate de cresterea cu 12% a preturilor medii cu care si-a cumparat energia electrica pentru acoperirea consumului propriu tehnologic, precum si de OUG 114/2018, se arata intr-un comunicat transmis BVB, potrivit Mediafax.Transelectrica…

- Echipa din San Francisco a condus cu 20-10 inaintea ultimului sfert, dar Patrick Mahomes (24 ani) a dat tonul revenirii. Cu doua touchdown-uri si doua interceptii, Mahomes a fost ales cel mai bun jucator al finalei, devenind cel mai tanar quaterback desemnat MVP. Finala a fost urmarita la Fox si pe…

- Peste 14 milioane de americani au urmarit gala Globurilor de Aur 2020, prezentata duminica de britanicul Ricky Gervais, in scadere fata de cifrele de audienta de anul trecut, conform datelor provizorii oferite de compania de masurare a audientelor Nielsen, relateaza luni Reuters. Conform datelor, evenimentul…

- Producatorul de ochelari EssilorLuxottica a descoperit transferuri frauduloase de bani la o fabrica din Thailanda care ar putea sa aiba un impact de pana la 190 de milioane de euro asupra rezultatelor financiare ale anului 2019, transmite Reuters.