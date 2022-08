Stiri pe aceeasi tema

- Grupul BRD a inregistrat venituri totale de 1,641 miliarde lei, mai mari cu 7,6% in comparatie cu primul semestru al anului 2021 (1,526 miliarde lei). Profitul net al Grupului BRD a fost de 616,77 milioane lei, fata de 625,8 milioane lei in prima parte a anului trecut. Cheltuielile operationale au totalizat…

- Veniturile din vanzari au urcat de doua ori si jumatate, de la 10,12 miliarde lei in prima parte a anului trecut, la 25,58 miliarde lei in prima parte a acestui an. ”Valoarea veniturilor din vanzari consolidate de 25,581 miliarde lei in 1-6/22 a crescut cu 153% comparativ cu 1-6/21, sustinuta in principal…

- Geely ("Geely Automobile "/" Group") (Cod stoc: 175) a anunțat ca vanzarile totale ale grupului in iunie 2022 s-au ridicat la 126.595 de unitați, ceea ce reprezinta cu aproximativ 26% mai mult decat in aceeași luna a anului trecut și cu aproximativ 42% mai mult decat in mai 2022. Liderul grupului, desigur,…

- ”Cel mai mare holding public din Bulgaria si unul dintre cele mai importante grupuri energetice si financiare din Europa de Sud-Est – Eurohold Bulgaria, compania mama a Euroins Romania, a raportat venituri record si aproape si-a triplat profitul in primul trimestru din 2022 potrivit declaratiei financiare…

- Profiturile bancilor din SUA au scazut cu 6,5% in primul trimestru din 2022, dupa ce institutiile financiare au majorat sumele de bani puse deoparte pentru a se proteja de pierderile din credite, pe fondul incertitudinilor economice si geopolitice, transmite Reuters. Fondul de Garantare a Depozitelor…

- IMMOFINANZ a incheiat cu succes un inceput solid al exercițiului financiar 2022: Veniturile din chirii in termeni comparabili au crescut cu 4,3% in primul trimestru, rata de ocupare a ramas ridicata la 94,4%, iar FFO 1 inainte de impozitare a fost stabila la un nivel foarte bun de 34,4 milioane de euro.…

- Veniturile pietei telecom din Romania au crescut cu 2,1% in 2021, fata de anul anterior, pana la valoarea de 17,1 miliarde de lei, conform datelor prezentate, marti, de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, intr-o conferinta…

- ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, raporteaza venituri consolidate de 348,7 milioane de lei in primele trei luni ale anului 2022, in crestere cu 82% fata de T1 2021. Profitul brut a crescut…