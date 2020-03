Stiri pe aceeasi tema

- Noua editie a studiului "Evolutia afacerilor in 2020" lansat azi de Valoria si realizat in parteneriat cu Doingbusiness.ro aduce o perspectiva unica a modului in care companiile au previzionat evolutia afacerilor la inceput de an in 2018, 2019 si 2020. La intrebarea "cum credeti ca va fi anul…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,4% in ianuarie, in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, si de 1,7% in Uniunea Europeana, de asemenea in urcare fata de 1,6% luna anterioara, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania, arata datele publicate…

- Organizat de Consiliul IMM-urilor din Romania (CNIPMMR) și Groupama Asigurari. București, 10 februarie 2020 – 57% dintre antreprenorii din turism considera promovarea ca cea mai importanta nevoie de politica publica, iar procentul celor care iși gestioneaza riscurile prin asigurari a crescut cu 15%,…

- Saptamana 20-26 ianuarie este prima saptamana epidemica din acest sezon, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. „Activitatea gripa la a avut un trend crescator, a evoluat cu intensitate medie,…

- Media Fact Book: Piata de media din Romania va ajunge la o valoare de 514 milioane de euro in 2020 Piata de media din Romania va creste, in acest an, cu 5,5% comparativ cu anul 2019, pana la valoarea de 514 milioane de euro, reiese din datele Media Fact Book, raportul de analiza a pietei romanesti de…

- In luna noiembrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.196 lei, cu 106 lei (+2,1%) mai mare decat in luna octombrie 2019, in timp ce castigul salarial mediu nominal net a fost 3.179 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 63 lei (+2,0%), potrivit datelor INS, potrivit Mediafax.Comparativ…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut in luna noiembrie 2019 cu 0,1 la suta (-0,1 la suta in termeni reali) fata de luna octombrie 2019, pana la nivelul de 268 671,9 milioane lei, informeaza BNRCreditul in lei, cu o pondere de 67,2 la suta in totalul…

- Grupul aeronautic american Boeing Co a decis sa suspende din ianuarie productia celui mai bine vandut model, 737 MAX, din cauza repercursiunilor, transmit Reuters si BBC. Dupa publicarea informatiei, actiunile rivalei Airbus au urcat cu 1,6%, in timp ce titlurile companiei franceze Safran,…