- Fostul manager al Spitalului Malaxa din București Florin Secureanu a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 8 luni de inchisoare. Pedeapsa a fost redusa (de la 5 ani 10 luni la Tribunalul București) pentru ca o parte dintre faptele de care Secureanu era acuzat s-au prescris.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) ia act de hotararea pronunțata astazi, 27.04.2023, de Curtea de Apel București, in dosarul nr. 2441/2/2023, prin care instanța a respins, ca neintemeiata, cererea Societații Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. de suspendare a Deciziei A.S.F. nr.…

- Tribunalul București a hotarat miercuri, 26 aprilie, sa restituie DNA dosarul in care Liviu Dragnea și Cristian Burci au fost trimiși in judecata pentru presupuse infracțiuni in legatura cu vizita efectuata de Liviu Dragnea in SUA in 2017. Este a doua oara cand judecatorii constata nelegalitatea intocmirii…

- Medicul Dan Tesloianu de la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iași, acuzat ca refolosea ilegal stimulatoare cardiace, ramane in arest preventiv, a decis Curtea de Apel București, scrie Rador.Instanța a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii, incepand de astazi. Anterior, Tribunalul București stabilise…

- Elevul in varsta de 16 ani de la Colegiul “Ion Creanga” din Bucuresti, care și-a atacat profesoara cu cutitul, ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia. Decizia magistratilor este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, sa respinga ca nefondata…

- Curtea de Apel Bucuresti a confirmat decizia instantei de fond privind incetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptelor, impotriva fostului presedinte al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, care mai avea de executat 3 ani de inchisoare din condamnarea primita pentru trafic

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus ca Niculae Badalau sa fie eliberat din arestul preventiv, el urmand sa fie judecat in libertate, sub control judiciar, in dosarul in care este acuzat de coruptie.

- Dan Sova, 49 de ani, a fost condamnat definitiv miercuri, 1 martie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta in dosarul „CET Govora“, informeaza Agerpres . Initial, la instanta de fond, Curtea de Apel București, Sova primise, in noiembrie…