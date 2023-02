OTP Bank a primit autorizarea din partea oficiului sloven de concurenţă pentru achiziţionarea Nova KBM In comunicat se aminteste ca OTP Bank a intrat pe piata bancara slovena in 2019, prin achizitionarea SKB. Dupa incheierea tranzactiei, va incepe procesul de fuziune dintre SKB si Nova KBM, iar ca rezultat va lua nastere cea mai mare banca din Slovenia – in ceea ce priveste depozitele si imprumuturile. Odata cu aceasta, OTP Bank va deveni lider de piata in cea de-a cincea tara din regiune, se precizeaza in comunicat. Grupul bancar a mentionat, de asemenea, ca OTP intentioneaza sa construiasca, intr-o zona neglijata din centrul orasului Ljubljana, un hotel, o cladire de apartamente si birouri, respectiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

