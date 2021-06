OTP Bank a cumpărat încă o bancă în Slovenia Achizitia anuntata este cea mai importanta din istoria de pana acum a OTP si este de asteptat sa fie finalizata in cel de-al doilea trimestru al anului 2022, odata cu obtinerea autirizatiilor din partea autoritatilor de reglementare. Potrivit acordului, partile nu vor face public pretul tranzactiei, se arata in comunicat. Potrivit bilantului, Nova KBM este a doua cea mai mare banca din Slovenia si detine o cota de piata de 20,5%. In urma tranzactiei, OTP va deveni lider de piata in Slovenia, intrucat detine si o alta banca din aceasta tara, SKB. In total, OTP ar putea detine aproape 30% din piata. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

