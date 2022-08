Stiri pe aceeasi tema

- Cand e vorba de munca, Horia Brenciu nu se da inapoi și are o mulțime de evenimente, mai ales pe perioada verii, insa artistul știe ca trebuie sa acorde timp și familiei. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe cantareț pe litoral, acolo unde a plecat impreuna cu copiii și soția lui. Iata in ce ipostaza…

- Nimic nu se compara vara cu o zi la plaja! Iuliana Luciu știe cat de importanta este relaxarea, iar bineințeles ca are mare grija sa profite din plin de momentele pe care le petrece singura. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze de senzație.

- Voluntarii au salvat sapte dintre cei noua delfini esuati vineri pe o plaja indepartata din Noua Zeelanda, aducand galeti de apa si infasurandu-i in prosoape pentru a-i mentine hidratati pana cand nivelul apei a crescut suficient astfel incat animalele sa poata reveni in mare, informeaza Reuters.

- Guvernul a aprobat in ședința Hotararea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucratoare, proiect inițiat de Ministerul Economiei. „Am aprobat, astazi, schema de ajutor de stat pentru industria prelucratoare,…

- Peste 100 de puncte de prim ajutor pentru canicula au fost organizate la nivelul judetului si vor fi operationalizate in situatia unui cod portocaliu de canicula, potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. La nivelul municipiului Focsani au fost organizate cinci puncte…

- Majoritatea celebritatilor pe care le vedem pe marile ecrane au apelat la servicii de remodelare corporala pentru a avea fizicul pe care il au in ziua de astazi. Sportul si alimentatia joaca de asemenea un rol important in felul in care se dezvolta corpul nostru, insa uneori ne dorim ca procesul sa…

- Interventie de urgenta pe plaja din dreptul strazii Pescarilor, azi 13 iulie. Este vorba despre o persoana care facea pluta. Acesteia i s a facut rau, insa a refuzat transportul la spital , transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului ConstantaPersoana…

- S-au at startul petrecerilor pe litoral. Vara este la jumatate, iar petrecerile sunt in toi pe litoralul romanesc. Vedetele petrec acre mai de care pe plaje sau cluburi de fițe și se etaleaza pe rețelele de socializare. In acest weekend s-a organizat o petrecere de pomina in cea mai luxoasa stațiune…