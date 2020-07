Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani), Rangers, și-a uimit fanii de pe Instagram cu o fotografie in care are un look aparte. „Tricolorul” a renunțat la coafura pe care a afișat-o in ultimele partide ale echipei sale și a optat pentru ceva inedit: și-a impletit parul in doua codițe. Mijlocașul a postat fotografia pe…

- Gabriela Cristea ne-a șocat pe toți! Vedeta de la Antena Stars a uimit pe toata lumea cu ultima sa apariție. Frumoasa prezentatoare TV a slabit enorm, iar asta se vede cu ochiul liber. Stați sa vedeți ce reacție au avut fanii!

- Modelul Nathalia Felix este iubita lui Douglas Costa, fotbalistul lui Juventus. Chiar daca se afla departe de Rio de Janiero, orașul ei natal, brazilianca iși continua cariera in Italia. In așteptarea lui Costa, care se afla in acest moment in cantonamentul lui Juventus din Torino, Nathalia iși incanta…

- Naomi Campbell și-a surprins din nou fanii printr-o postare pe Instagram. Supermodelul și-a facut un selfie in timp ce se afla in avion, in drum spre casa, fiind corespunzator echipata, din cap pana in picioare, impotriva noului coronavirus. La cei 50 de ani pe care ii va implini chiar la sfarșitul…