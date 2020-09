Stiri pe aceeasi tema

- Obezitatea este o boala, chiar daca mulți nu conștientizeaza gravitatea excesului in greutate. Kilogramele in plus nu sunt numai un aspect deranjant fizic, ci ataca toate organele fara sa ne dam seama. Vestea trista este ca un sfert din populatia Romaniei este obeza și asta pentru ca nu avem grija la…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca "traseismul" reprezinta "o boala grava a politicii romanesti", iar originea lui se gaseste "in abordarea pesedista", care l-a "legiferat" prin OUG in urma cu sase ani. "In ultima vreme, majoritatea articolelor despre traseism acuza PNL. Dar, dati-mi…

- Petronela Rotar a trait, pe propria piele, clipe de panica și groaza. Cunoscuta scriitoare autohtona a fost o victima a noului coronavirus. Cum specialitatea ei este sa aștearna cuvinte pe hartie, femeia a povestit cu lux de amanunte cumplita experiența prin care a trecut, in aceasta vara.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, despre acțiunile Guvernului privind reducerea majorarilor prevazuteprin lege pentru pensii și alocații, ca majorarea cu 14% a pensiilor in loc de 40% si a cresterii alocatiei cu 20% in loc de 100%, au fost acceptate de Guvern…

- US Open 2020, al doilea turneu de Grand Slam al anului, va incepe pe 31 august și se pare ca jucatori vor avea de semnat un document controversat. Olandezul Wesley Koolhof (31 de ani, locul 17 la dublu) a publicat pe contul de Twitter un document despre care spune ca ar trebui semnat de toți participanții…

- Anunțurile apocaliptice privind pericolul prezentat de coronavirus sunt spulberate de un specialist din Italia. Alberto Zangrillo, medic primar in anestezie si terapie intensiva la Ospedale San Raffaele din Milano si Pro Rector al Universitatii VITA e SALUTE San Raffaele din Milano, spune, intr-un…

- Demi Lovato este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste la nivel mondial, fiind in același timp cantareața, actrița, dar și compozitoare. Și deși acum se bucura de un succes incredibil, vedeta a avut parte de o copilarie crunta, care iși pune amprenta și asupra vieții de acum.

- ATENTIONARE… Zece persoane din Vaslui au fost internate in spitalele din județ dupa ce au facut boala Lyme. Cunoscuta și sub denumirea de borelioza, infecția este o afecțiune bacteriana transmisa de capușa. ” In județul Vaslui, in anul 2019 au fost inregistrate 10 cazuri de boala Lyme, iar de la inceputul…