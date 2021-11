Otilia isi imparte “Amor”-ul cu un producător din Turcia Dragostea este un sentiment minunat, mai ales in momentele in care iubirea este una impartașita și acceptata de ambii parteneri. In celelalte situații, insa, amor-ul poate deveni una dintre cele mai copleșitoare senzații, mai ales cand inima iți este deja ranita, dar mintea nu accepta aceasta pierdere. Cu o forma poate și mai poetica, fiind in alta limba decat romana, versurile Si te vas de aqui / Yo se que perdi exprima insuși gandurile care ne copleșesc atunci cand persoana pe care o iubim este aproape sa dispara. De multe ori, nu alegem sa ne concentram pe bucuria de a cunoaște pe cineva,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

