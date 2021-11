Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea este un sentiment minunat, mai ales in momentele in care iubirea este una impartașita și acceptata de ambii parteneri. In celelalte situații, insa, amor-ul poate deveni una dintre cele mai copleșitoare senzații, mai ales cand inima iți este deja ranita, dar mintea nu accepta aceasta pierdere.…

- “Producatorul local de profile industriale si sisteme din aluminiu, Delta Aluminiu din Slatina, a beneficiat de o finantare in valoare de 20 de milioane de lei, pentru activitatea curenta, acordata de CEC Bank, cu garantie EximBank, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID 19”, anunta CEC Bank.…

- Regizorul Corneliu Porumboiu si producatorul de film Ada Solomon au fost pusi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, constituire de grup infractional organizat si spalare de bani, au declarat luni surse judiciare pentru Agerpres.

- O fregata turca a emis un avertisment adresat unui vas grec de cercetare, pentru a-l opri sa patrunda in ceea ce Turcia considera a fi propriile ape teritoriale, anunta postul turc NTV, citat de agentia Associated Press. Vasul grec de cercetare Nautical Geo a fost confruntat de fregata Orucreis.…

- Maxima Profil Nord SRL este o companie deținuta de soții Ionuț Z.C. și Otilia Z.C. și este deținatorul brandului de ferestre MAXIMA. Producatorul bacauan este unul din cei mai importanți producatori de ferestre și usi din pvc din Romania, cu distribuție in peste 20 de județe și o rețea de peste 80 de…

- Daca ar fi sa rezumam primul Virgin Radio Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei Niculae la un singur cuvant, acesta ar fi „emoție”. Ne-au fost alaturi peste 20 de invitați in cele 27 de ore ON AIR și astfel am realizat cel mai lung matinal din istoria radioului romanesc! Nimic nu ar fi fost posibil…

- Scopul acestuia este promovarea valorilor crestine ortodoxe in randul tinerilor, iar obiectivele sunt: realizarea de activitati religioase, filantropice si culturale cu tinerii si infiintarea unei linii telefonice dedicate celor care se confrunta cu probleme emotionale.Din data de 1 septembrie 2021,…

- Cine sa-i mai ințeleaga pe Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, asta deoarece azi ba sunt certați, dar maine se impaca. Dupa ce in weekend vedeta a avut cateva atacuri catre mama fiului de milionar, iata ca astazi spune și cum iși imparte dragostea, iar Gabi Badalau nu pare a fi pe lista.