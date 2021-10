Otilia dezvaluie, in premiera, povestea „Bilionera”, piesa cu un miliard de accesari pe internet – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare eveniment de IT & Digital din Europa Centrala și de Est, GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World), ce se desfașoara anul acesta in perioada 10 – 11 noiembrie, online, pe platforma MyConnector, lanseaza in premiera pentru piața evenimentelor IT&Digital și de business, Scena…

- Certificatul verde obligatoriu a iscat discuții aprinse la noi in țara. In timp ce persoanele nevaccinate spun ca este discriminare la adresa lor, autoritațile nu se feresc sa introduca obligativitatea lui. Certificatul verde, anulat de instanța Cu toate acestea o instanța din Romania a anulat Hotararea…

- Cel mai mare festival din Europa, UNTOLD, incepe joi, la Cluj-Napoca urmand sa fie prezenți, timp de 4 zile, cei mai buni DJ ai lumii, artisti si trupe din Romania si din strainatate. Productia celei de-a sasea editii a festivalului va fi una cu adevarat impresionanta, din toate punctele de…

- Specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atentioneaza in legatura cu o campanie de tip scam ce vizeaza compania Dedeman. "In ultimele zile, utilizatori din Romania au primit mesaje in care erau anuntati ca au obtinut un premiu la 'Tombola'…

- Un miliard de copii sunt extrem de expuși "riscului extrem de ridicat" de a resimți impactul crizei climatice. Ei sunt nevoiți sa se confrunte cu o "combinație fatala de șocuri climatice și de mediu multiple" care le afecteaza viața și le reduce accesul la aer curat, la hrana și apa, educație și locuințe,…

- Afacerile dezvoltate online au prins viteza in ultimii ani in Romania. Sunt tot mai mulți cei care doresc sa puna bazele propriei companii, pentru a se bucura de independența financiara. Insa serviciile și produsele oferite viitorilor clienți ar trebui sa indeplineasca o serie de criterii, iar printre…

- Caini care pot depista infecția cu Covid-19, folosiți, in premiera, in Romania. Aeroportul International Sibiu este primul centru pilot din Romania in depistarea infectia cu SARS-CoV-2 de catre echipaje canine, se arata intr-un comunicat al aeroportului. Echipajul canin special antrenat pentru a depista…

- Spectatorii din Borșa și Sighetu Marmației se vor bucura de o premiera vineri, 23 iulie 2021, cand filmul care deschide oficial Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) la Cluj-Napoca se va vedea simultan și in cinematografele lor. Evenimentul marcheaza aniversarea a 20 de ediții ale celui mai mare festival de film din Romania, comedia spaniola multi-premiata Dineu cu vecinii de sus (r. Cesc Gay, 2020) fiind proiectata in aceeași zi, simultan, in 20 de localitați din țara.