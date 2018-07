Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu și Anda Cilin se desparțeau, in uurma cu mai bine de doua saptamani, iar tot showbiz-ul era in stare de șoc! Totuși, cei doi s-ar putea impaca! Dovada stau intalnirile dintre cei doi, dupa scandal. Liviu Varciu și Anda Calin nu și-au spus chiar Aduio! Asta pentru ca, de cand s-au desparțit,…

- Dupa mai bine de doi ani de dragoste, Cheryl si Liam Payne si-au spus la revedere. Zvonuri despre despartirea dintre cei doi au aparut prima data in luna februarie a acestui an, cand cantaretii si-ar mai fi oferit o sansa, de dragul baietelului lor, Bear, care urma sa implineasca un an in martie. In…

- Atacantul albaiulian Fabian Himcinschi (24 de ani) s-a desparțit dupa șase luni de divizionara terța Șoimii Lipova, cu care semnase in intersezon, plecand de la CSM Școlar Reșița. Varful lansat in fotbal de Unirea Alba Iulia este liber de contract și exista perspectiva sa revina in fotbalul județean,…

- A fost zarva mare in familia lui Nicolae Guța, dupa ce au aparut zvonuri ca fiica lui s-ar fi desparțit de soț. Contrar zvonurilor, Nicoleta Guța demonstreaza ca este mai fericita ca niciodata alaturi de soțul ei.

- Graba strica treaba, iar povestea de iubire dintre Alice Peneaca și Bobby Paunescu nu pare sa faca excepție. Dupa nici 3 ani de cand s-au casatorit, au aparut deja zvonuri cum ca ar fi divorțat, iar Alice a fost recent fotografiata in brațele unui alt barbat, nimeni altul decat Ilie Dumitrescu JR.

- Mara Banica are un copil dintr-o relatie anterioara si a facut anuntul pe o rețea de socializare, intr-un mesaj emoționant. Mara Banica asteapta O MINUNE. "Am aflat ca are METASTAZE" "Draga Razvan, iți mulțumesc pentru acești cinci ani minunați in care ai stat alaturi de noi. In lumea…

- Cimitirul Bellu a fost neincapator azi pentru cei care au cunoscut-o si au pretuit-o pe Ionela Prodan. Azi, in ziua Despartirii, peste o mie de oameni au condus-o pe ultimul drum, chiar de ziua nepoatei sale.