Oțet retras definitiv de la vânzare. Era prezentat ca oțet din vin, dar era acid acetic și apă Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a decis oprirea definitiva de la vanzare a unui lot de oteț din Lidl dupa ce, in urma analizelor, s-a stabilit ca acesta conține acid acetic și apa, și nu provine din vin, așa cum era prezentat. Potrivit unui comunicat al ANPC, in urma unor verificari desfașurate cu aproximativ […] Articolul Oțet retras definitiv de la vanzare. Era prezentat ca oțet din vin, dar era acid acetic și apa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sticle cu acid acetic și apa, vandute ca oțet din vin, in magazinele LIDL. ANPC le-a scos de pe rafturile supermarketului Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a decis oprirea definitiva de la vanzare a unui lot de oteț din Lidl dupa ce, in urma analizelor, s-a stabilit ca acesta…

- ”In urma unor verificari desfasurate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), cu aproximativ 3 luni in urma, in lantul de magazine Lidl, actiuni de control care vizau modul in care este respectata legislatia in domeniu, in respectivele unitati, au fost prelevate probe din produsul…

- ALERTA ALINENTARA: Un oțet din magazine este de fapt acid acetic. ANPC l-a retras de pe rafturi ALERTA ALINENTARA: Un oțet din magazine este de fapt acid acetic. ANPC l-a retras de pe rafturi Autoritatea Nationala pentru Protecia Consumatorului anunta, miercuri seara, ca analiza de laborator confirma…

- Autoritatea Nationala pentru Protecia Consumatorului anunta, miercuri seara, ca analiza de laborator confirma ca unul dintre oteturile comercializate pe piata, ”Otet din Vin SEINEANA” este acid acetic. ANPC a oprit de la comercializare produsul de la Lidl, anunța news.ro. Fii la curent cu…

- Ultima rețea comerciala de mari dimensiuni vizitata de inspectorii de la Protecția Consumatorilor a fost cea a Auchan. In cursul lunii septembrie 2022, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislația…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat bilantul controalelor facute la Lugoj. Seful ANPC, Horia Constantinescu, a anuntat ca la Lugoj au fost aplicate amenzi in valoare de 281.000 de lei, la care se adauga alte 22 de avertismente. 14 societati au fost inchise temporar, iar 6…

- In urma controalelor, comisarii de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi in valoare de 35.000 de lei mai multor distribuitori de peste si produse de pescuit. Totodata, comisarii de la Protecția Consumatorilor au mai aplicat si doua avertismente si au dispus oprirea definitiva de la comercializare…

- ATENȚIE, ANPC a retras de la vanzare mai multe tone de pește contaminat cu metale grele,in urma controalelor, comisarii de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi in valoare de 35.000 de lei mai multor distribuitori de peste si produse de pescuit din Bucuresti si Ilfov. Totodata, comisarii de la Protecția…